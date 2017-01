NEW YORK (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat seinen Gewinn im zweiten Geschäftsquartal nach dem Verkauf von Schönheitspflegemarken an den Kosmetikhersteller Coty mehr als verdoppelt. Umsatz und bereinigter Gewinn lagen über den Erwartungen des Marktes. Die Umsatzprognose passte das für Marken wie Pampers, Gilette und Lenor bekannte Unternehmen allerdings leicht an.

Der Nettogewinn in den drei Monaten per Ende Dezember sprang auf 7,88 Milliarden Dollar, nach 3,21 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente der Konzern 2,88 Dollar. Darin enthalten war ein Gewinn von 1,95 Dollar aus dem Verkauf an Coty, der im vergangenen Herbst über die Bühne ging.

Der um Sondereffekte bereinigte sogenannte Kerngewinn je Aktie erreichte 1,08 Dollar. Der Umsatz lag mit 16,86 Milliarden US-Dollar in etwa auf dem Vorjahresniveau von 16,92 Milliarden Dollar. Das organische Wachstum betrug 2 Prozent.

Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 1,06 Dollar je Aktie bei Einnahmen von 16,79 Milliarden Dollar erwartet.

Im laufenden Geschäftsjahr 2016/17 erwartet Procter & Gamble nun eine Stagnation der "berichteten" Einnahmen, das organische Umsatzwachstum sieht der Konzern bei knapp 2 Prozent. Bislang lag die Prognose bei einem Umsatzwachstum von rund 1 Prozent und einem organischen Zuwachs um knapp 2 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll weiterhin im mittleren einstelligen Bereich zulegen.

