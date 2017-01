Was Ihre Anlageentscheidung mit Donald Trump zu tun hat

Am Freitag dieser Woche ist es soweit. Donald Trump wird als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das mediale Drumherum ist noch größer als zu Zeiten von Barack Obama.

Doch schon vor seiner Amtseinführung hat der amerikanischer Unternehmer Trump in den vergangenen Wochen - nach der für viele überraschenden Wahl im November - für Furore gesorgt. Vor allem an den Finanzmärkten. Konkret:

Es verging gefühlt kein Tag, an dem wir von Donald Trump per Nachrichtendienst Twitter nicht neue Erkenntnisse zur US-Wirtschaft, Russland, China, diversen Industriebranchen und anderen Themen erfahren konnten. Mit manchen Aussagen traf der designierte Präsident auch deutlich den Nerv vieler Marktteilnehmer. Es folgte die "Trump-Rallye" an den Börsen.

