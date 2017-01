Boston - Barings Real Estate Advisers (Barings) hat das Einkaufszentrum "Nuovo Borgo" im italienischen Asti erworben, so Barings in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Kaufpreis beträgt 51,5 Mio. Euro.Nach einem ersten Investment Anfang Dezember 2016 ist dies die zweite Transaktion von Barings in Italien und zugleich der erste Kauf eines Einzelhandelsobjekts in diesem Land. Der Erwerb erfolgte im Auftrag einer paneuropäischen Investmentstrategie, die das Ziel verfolgt, durch Investitionen in Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien in wichtigen europäischen Märkten attraktive Renditen zu erzielen. Verkäufer ist Warburg-HIH im Auftrag einer ihrer paneuropäischen Core-Investment-Fonds mit Schwerpunkt auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien.

Den vollständigen Artikel lesen ...