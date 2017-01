Aus dem Hotel in der italienischen Erdbebenregion in den Abruzzen, welches am Mittwoch von einer Lawine verschüttet wurde, sind am Freitag offenbar acht Überlebende befreit worden. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa mit Verweis auf Rettungskräfte.

Unter den Überlebenden sind demnach auch zwei Kinder. Die Region war am Mittwoch von einer Erdbebenserie erschüttert worden. Am Vormittag hatte es innerhalb von einer Stunde drei Erdbeben von einer Stärke von über fünf gegeben. Es folgten zahlreiche Nachbeben.

Die Lawine wurde wahrscheinlich durch die Erbeben ausgelöst.