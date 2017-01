Hamburg (ots) - Seit 2014 ist Lena Steeg Autorin bei NEON, jetzt wurde die 32-Jährige von Chefredakteurin Ruth Fend zum Mitglied der NEON-Chefredaktion berufen. Als Leitende Redakteurin wird Lena Steeg an der Seite von Ruth Fend das Magazin inhaltlich weiter entwickeln. Bevor Steeg zu NEON kam, war sie acht Jahre als freie Mitarbeiterin bei der Rheinischen Post tätig und absolvierte dort anschließend ein Volontariat. Nach dieser Zeit schrieb Steeg unter anderem für Die Zeit, Spiegel und Allegra.



Zudem hat im Dezember 2016 Cyrill Kuhlmann die Artdirektion von NEON übernommen. Der 30-Jährige arbeitete als Freelancer bereits für den STERN, Die Zeit Verlagsgruppe und den Emotion Verlag. Erste Erfahrungen sammelte er im Design-Büro von Mirko Borsche, Gründungsmitglied von NEON. Später war er als Grafiker für Dirk Linke (ringzwei) tätig.



Ruth Fend, Chefredakteurin NEON: "Mit Lena Steeg fördern wir eine herausragende Journalistin aus den eigenen Reihen und übertragen ihr mehr Verantwortung. Ich freue mich sehr, dass sie die neue Herausforderung gerne angenommen hat. Außerdem heiße ich mit Cyrill Kuhlmann ein junges Talent herzlich willkommen in der Artdirektion. Ich bin sicher, dass beide mit großer Leidenschaft und Expertise NEON gestalten und weiter entwickeln werden."



