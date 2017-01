MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 28,50 auf 24,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die von dem Klinikkonzern für 2017 in Aussicht gestellten, deutlichen strukturellen Ergebnisbelastungen hätten den Markt auf den falschen Fuß erwischt, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Freitag. Die Gewinnwarnung zeige, dass das politische Umfeld, in dem sich das Unternehmen bewege, einen großen Einfluss auf die Geschäfte haben kann. Weiz reduzierte seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr deutlich und liege damit klar unter den aktuellen Markterwartungen./la/zb

