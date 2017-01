Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Den Aktienkursen winkt in der kommenden Woche die nächste Rally-Runde. Nachdem der DAX in den vergangenen Wochen zwischen gut 11.400 und knapp 11.700 Punkten seitwärts lief, hat er sozusagen die in der Trump-Rally aufgelaufenen Gewinne verdaut und damit die überkauften Strukturen abgebaut. Impulse dürften nun zum einen von neuen Makrodaten ausgehen und zum anderen von der Berichtssaison zum Schlussquartal des vergangenen Jahres.

Diese gewinnt allerdings in Europa erst langsam an Dynamik, mit Zahlen von SAP, Novartis, STMicro, Software und Unilever. So richtig in Schwung kommt sie erst in der übernächsten Woche. Trotzdem sind Marktteilnehmer überzeugt, dass die Ergebnisse positive Impulse setzen werden. "Das Ende der Gewinnrezession ist da", heißt es bei der Deutschen Bank. Eine starke Beschleunigung des Gewinnanstiegs auf zweistellige Raten im vierten Quartal dürfte realistisch sein, so das Haus.

Der in Punkte umgerechnete akkumulierte Gewinn je Aktie im DAX könnte 2016 auf gut 800 Punkte gestiegen sein und damit das Niveau von 2015 um gut 20 Prozent übertroffen haben. Das liegt vor allem an starken Turnarounds beispielsweise bei VW. Das Unternehmen dürfte nun einen Gewinn von 16,90 Euro je Aktie erzielt haben nach einem Minus von knapp 4 Euro im Jahr zuvor. Ähnliche Entwicklungen werden bei der Deutschen Bank erwartet und auch bei Eon.

Gute Aussichten auf höhere Gewinnschätzungen

Auch für dieses Jahr sind die Aussichten gut: Die Commerzbank rechnet mit einem Anstieg der Gewinne der DAX-Unternehmen um gut 10 Prozent. Und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 13 gilt der DAX keinesfalls als überbewertet, gerade auch verglichen mit dem Rentenmarkt, der preisbereinigt nun noch mehr Geld vernichtet als in Zeiten der nominalen Negativrenditen am langen Ende.

Der Auslöser für einen Ausbruch des DAX in der kommenden Woche dürfte aber eher von der Makroseite kommen als von den Unternehmensbilanzen: und zwar in erster Linie von den Einkaufsmanagerindizes in zahlreichen Regionen, die am Dienstag veröffentlicht werden. "Die Einkaufsmanagerumfragen dürften im Januar den zuletzt sehr guten Stimmungstrend weitgehend bestätigen", erwartet Robert Greil, Anlagestratege von Merck Finck Privatbankiers. Anhaltend positive Makrodaten sprächen für weiter anziehende Unternehmensgewinne, was den Börsentrend unterstützen sollte.

Die Deutsche Bank stößt ins gleiche Horn: "Revisionen bei den Gewinnschätzungen folgen den Makrodaten nach spätestens vier Wochen", so die Analysten Mairead Smith und Mark Braley. Bereits die jüngsten positiven Überraschungen deuteten darauf hin, dass sich die Revisionen in den kommenden Wochen weiter beschleunigten.

DAX-Flirt mit 12.000er Marke wahrscheinlich

Aus technischer Sicht dürfte ein nachhaltiger Ausbruch über die 11.692er Marke ein Anschlusspotenzial von 3 bis 5 Prozent eröffnen und damit einen schnellen Flirt mit der 12.000er Marke. Dort beginnt eine Widerstandszone, die bis zum bisherigen DAX-Rekordstand bei knapp 12.391 Punkten reicht und kaum im ersten Anlauf überwunden werden dürfte. Unterhalb von 12.000 gibt es allenfalls bei 11.830 und 11.880 Punkten kleinere Widerstände, die den DAX aber nicht größer beeindrucken dürften.

Neben den Einkaufsmanagerindizes am Dienstag steht in der kommenden Woche der ifo-Geschäftsklima-Index am Mittwoch im Blick. Erwartet wird ein weiterer Anstieg auf 111,3. In den USA gibt es am Freitag erste Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal. Außerdem werden die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan.

Nicht zu viel erwarten sollten Anleger vom Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump. Der auch an den Märkten umstrittene neue US-Präsident wird nun voraussichtlich erst einmal die Grundzüge seiner Politik skizzieren, für Details zu möglichen Fiskalprogrammen oder auch zur Handelspolitik ist es vermutlich noch zu früh.

