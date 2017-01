Berlin (ots) - Die Naturschutzorganisation WWF ist in diesem Jahr mit einem eigenen Stand auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vertreten. Vom 20.1. bis 29. 1. präsentiert sich der WWF in der Halle 5.2. (Stand-Nr. 108) im Ausstellerbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den WWF-Infostand zu besuchen. Zu Schwerpunktthemen wie Welternährung, Lebensmittelverschwendung, Landwirtschaft und Umweltschutz oder die Entwaldungsproblematik für unseren Konsum hat der WWF verschiedene Veranstaltungen im Programm:



Mo, 23.01.2017 / 12.30 Uhr



Elefantenschutz und Ernährungssicherheit: WWF-Projekt in Sambia, Bühne Halle 5.2.



Die WWF-Referenten Matthias Meissner und Britt Reichelt-Zolho berichten aus einem WWF-Projekt in Sambia. Um die Elefantenwälder zu schützen und eine friedliche Koexistenz von Mensch und Tier zu ermöglichen, setzt der WWF darauf, die Landwirtschaft zu verbessern, damit der Wanderfeldbau unnötig wird. Bauern werden darin geschult, ihre kargen Böden effizienter zu bearbeiten, zu bewässern und so fruchtbar zu halten. So können sie auf relativ kleinen Feldern mehr ernten und zugleich den Wald verschonen.



Mo, 23.01.2017 / 14.30 Uhr



Die Palmöl-Frage, Bühne Halle 5.2.



Etwa jedes zweite Supermarktprodukt enthält Palmöl. Doch mit dem Einkauf von Margarine, Pizza, Schokoriegel, Waschmittel, Cremes oder Lippenstift entscheiden wir auch über das Schicksal bedrohter Arten wie Orang-Utan oder Tiger - und des Regenwaldes. Eine aktuelle WWF-Studie zeigt, welche ökologischen Konsequenzen und Möglichkeiten wir beim Ersatz von Palmöl in Deutschland haben. Martina Fleckenstein, Leiterin Landwirtschaft beim WWF Deutschland, berichtet zur Palmöl-Problematik.



Mi, 25.01.2017 / 14-15.30 Uhr



Entwaldungsfreie Lieferketten, Bühne Halle 5.2.



Unserem Konsum von Palmöl, Soja, Papier, Kakao, Naturkautschuk und Fleisch fallen Wälder überall auf Erde zum Opfer. So hat Brasilien im 20. Jahrhundert mehr Wald vernichtet als irgendein anderes Land auf der Erde. Dabei gehen nicht nur Lebensräume für Menschen und Tiere verloren. Die Rodung ist verantwortlich für bis zu 15 Prozent aller weltweiten CO2-Emissionen und ist einer der Haupttreiber des Klimawandels. Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz, wird einen politischen Forderungs- und Maßnahmenkatalog zur Umsetzung von Entwaldungsfreien Lieferketten an Bundesminister Dr. Gerd Müller übergeben.



Do, 26.01.2017 / 10 Uhr



Die Kartoffel-Verschwendung: Pressekonferenz & Kartoffelfrühstück, WWF-Stand, Halle 5.2.



Der WWF legt neue Zahlen zur Lebensmittelverschwendung am Beispiel der Kartoffel vor. Der Report "Kleine Makel - Große Folgen: Nahrungsmittelverschwendung am Beispiel Kartoffel" ist in enger Zusammenarbeit mit einem Kartoffelbauern entstanden und untersucht, aufgrund welcher Vorgaben aus dem Handel die Verschwendung zustande kommt und welche Auswirkungen sich für Kartoffelbauern ebenso wie für die Umwelt ergeben. Neben WWF-Referentin Tanja Dräger de Teran und Bio-Kartoffelbauer Carsten Niemann präsentieren CulinARy MiSfiTS Leckereien rund die Knolle.



