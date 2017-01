Die britische Indie-Pop-Band The xx ist mit ihrem Album "I See You" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die aus Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle bestehende Schlagerband Klubbb3 kommt nach dem ersten Platz in der Vorwoche mit dem Album "Jetzt geht's richtig los!" auf Rang zwei. Die deutsche Punkrock-Band Betontod landet mit "Revolution" auf den Bronzeplatz. In den Single-Charts kann der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran mit dem Song "Shape Of You" den ersten Rang verteidigen. Außerdem kommt er mit "Castle On The Hill" auch auf Platz drei.

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie komplettieren mit "Rockabye" auf dem zweiten Rang das Podium. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.