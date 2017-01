- Termine vom 23. bis 29. Januar - === M O N T A G, 23. Januar 2017 07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Jahresergebnis, Eindhoven 10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW), PG zum Thema: "Mit Trump, trotz Brexit: Wie die EU zu retten ist", Berlin *** 11:00 DE/DSGV, PK zur Konjunkturumfrage 2017, Berlin 11:00 DE/Diebold Nixdorf AG, HV, Paderborn *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Januar *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook *** 14:15 EU/EZB-Direktor Praet, Rede bei einer Konferenz der Europäischen Kommission, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) *** 22:05 US/Yahoo! Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale D I E N S T A G, 24. Januar 2017 *** 00:30 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 4Q, Seoul *** 07:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (10:00 PK), Walldorf *** 07:00 NL/Philips NV, Jahresergebnis, Eindhoven 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q, Luton *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung zum Tarifeinheitsgesetz (bis 25.1.), Karlsruhe 10:00 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ao HV, Wien *** 10:30 GB/Supreme Court, Entscheidung über Klage zur Parlamentsbeteiligung bei Einleitung des Brexit, London *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou *** 12:00 US/Dupont & Co, Ergebnis 4Q, Wilmington *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 19:00 DE/EZB-Direktorin Lautenschläger, Rede beim Übersee-Club, Hamburg *** 22:03 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh 22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H, Melbourne - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 25. Januar 2017 *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel *** 07:10 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis, Madrid *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar 10:30 DE/IG Metall, Jahres-PK, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Hartford *** 13:30 DE/Bundesbank und Bundesfinanzministerium, G20-Fachkonferenz, Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann (14:15), u.a. Teilnahme von Bundesfinanz- minister Schäuble, Wiesbaden *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park *** 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, PK zum Jahreswirtschaftsbericht 2017, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose D O N N E R S T A G, 26. Januar 2017 *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q, Darmstadt 07:30 DE/Zooplus AG, Jahresumsatz, München 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London *** 08:00 GB/Sky plc, Ergebnis 1H, Isleworth *** 08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis, Rotterdam *** 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Regierungserklärung zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland, Berlin *** 10:30 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jahres-PK, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 CA/PotashCorp, Ergebnis 4Q, Saskatoon *** 12:45 US/Dow Chemical Co, Ergebnis 4Q, Midland *** 13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Peoria *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember *** 17:45 FR/LVMH, Jahresergebnis, Paris *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara *** 22:01 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q, Mountain View *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle *** - NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Australien geschlossen F R E I T A G, 27. Januar 2017 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 06:45 CH/UBS AG, Jahresergebnis, Zürich *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar 09:00 DE/SMA Solar Technology AG, Capital Markets Day, Niestetal *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 Dezember *** 10:00 IT/Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor Januar *** 10:00 IT/Verbrauchervertrauen Januar 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV, Bochum *** 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit Frankreichs Staatspräsident Hollande, Berlin *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Januar (2. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfung für Kroatien (Fitch), Dänemark (Fitch), Spanien (Fitch), Türkei (Fitch), Slowakei (S&P), Finnland (Moody's), Großbritannien (Moody's) - US/Baugenehmigungen Dezember (revidiert) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Südkorea geschlossen S O N N T A G, 29. Januar 2017 *** - DE/SPD-Parteivorstand, Klausurtagung mit Bekanntgabe des Kanzlerkandidaten ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2017 08:32 ET (13:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.