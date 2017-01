Der geplante Ausbau der sogenannten Betuwe-Linie hat sich jahrelang hingezogen. Am Freitag gab es nun den ersten Spatenstich. Die Linie soll den Schienenverkehr zwischen dem Ruhrgebiet und den Niederlanden verstärken.

Der milliardenschwere Ausbau der Bahnstrecke vom Ruhrgebiet in Richtung der niederländischen Nordseehäfen hat am Freitag mit dem ersten Spatenstich in Oberhausen begonnen. Der Ausbau des deutschen Abschnitts der sogenannten Betuwe-Linie zwischen Nordrhein-Westfalen und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...