Bei Yamana Gold sorgte zuletzt ein Streik in einer Mine für Unmut. Mittlerweile ist die betroffene Mine zwar wieder in Betrieb. Markus Bußler vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR würde die Aktie von Yamana aktuell dennoch nicht ins Depot legen. Er kritisiert vor allem die Informationspolitik des Unternehmens. Außerdem bespricht Markus Bußler in seiner Sendung die Entwicklung des Gold- und des Silberpreises, sowie die Einzeltitel Cameco, Goldcorp, Endeavour Mining, Endeavour Silver, Klondex und Aurico Metals. Die komplette Sendung finden Sie HIER.