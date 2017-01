General Electric (GE) trifft Erwartungen dank Energiegeschäft und Luftfahrt

FAIRFIELD - Dem Siemens -Rivalen General Electric (GE) haben im vierten Quartal gute Geschäfte mit der Stromerzeugung und der Luftfahrt aus der Patsche geholfen. Zwischen Oktober und Dezember erzielte der Konzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,46 Dollar, wie er am Freitag mitteilte. Damit traf GE die Erwartungen der Analysten punktgenau. Der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft belief sich im Quartal auf 3,7 Milliarden Dollar, was 38 Prozent mehr waren als im Vorjahr. Der Umsatz sank um 2 Prozent auf 33 Milliarden Dollar.

Procter & Gamble mit stagnierendem Umsatz und Gewinnsprung

CINCINNATI - Der Konsumgüterriese Procter & Gamble kommt beim Umsatz nicht von der Stelle. Wegen des starken Dollar verharrten die Erlöse im zweiten Geschäftsquartal (Ende Dezember) auf dem Vorjahresniveau von 16,9 Milliarden US-Dollar, wie der Hersteller von Pampers-Windeln, Gillette-Rasierern oder Pantene-Shampoo am Freitag mitteilte.

Versicherer AIG schlägt Milliardenrisiken an Berkshire Hathaway los

NEW YORK - Der US-Versicherer AIG befreit sich in einem Deal mit Warren Buffetts Berkshire Hathaway von milliardenschweren Risiken aus alten Versicherungsverträgen. AIG zahlt dazu rund zehn Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro) an die Berkshire-Hathway-Tochter Nico, wie der Versicherer am Freitag in New York mitteilte. Nico übernimmt dafür einen Großteil der langfristigen Risiken aus Verträgen, die AIG in den Jahren bis Ende 2015 abgeschlossen hatte. Dazu zählt den Angaben zufolge der Großteil des US-Haftpflichtgeschäfts von AIG aus dieser Zeit.

ROUNDUP: Samsung will am Montag über Gründe des Note-7-Debakels berichten

SEOUL - Samsung will nach monatelangen Untersuchungen den Grund für die Brände bei seinem Vorzeige-Smartphone Galaxy Note 7 nennen. Der Bericht soll am Montagmorgen (ab 2.00 MEZ) bei einer Pressekonferenz im südkoreanischen Seoul vorgestellt werden. Nach Informationen des "Wall Street Journal" war es bei einigen Batterien die abweichende Größe, die zur Überhitzung führte. Bei anderen habe es Produktionsfehler gegeben, schrieb die Zeitung am Freitag unter Berufung auf informierte Personen.

Kreise: EU-Kommission hat Bedenken gegen Fusion von Deutscher Börse und LSE

BRÜSSEL/FRANKFURT/LONDON - Die Deutsche Börse und der Londoner Handelsplatz LSE müssen sich bei ihrer geplanten Fusion laut Insidern auf Gegenwind von Wettbewerbshütern einstellen. Die EU-Kommission fürchte um den Wettbewerb im Clearing-Geschäft, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf zwei Personen, die die Bedenkenliste der Kommission gesehen haben. Wettbewerber im Clearing hätten kaum eine Chance, gegen die London Stock Exchange (LSE) und die Deutsche Börse im regionalen Wettbewerb zu bestehen, wenn sich die beiden Branchenriesen zusammenschlössen. Clearingstellen sind zwischen den Vertragsparteien einer Transaktion angesiedelt und übernehmen das gegenseitige Ausfallrisiko. Dafür müssen Marktteilnehmer ihnen Sicherheiten zur Verfügung stellen.

Siemens erhält Auftrag für Gasturbine aus China

MÜNCHEN - Siemens liefert seine größte Gasturbine nun auch nach China. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, liefert er einen Kraftwerksblock für die bereits bestehende Anlage Black Point in Hongkong. Die Turbine der H-Klasse ist den Angaben nach die leistungsstärkste von Siemens. Sie soll noch vor 2020 in Betrieb gehen und mit einer Gesamtleitung von 550 Megawatt rund eine Million Haushalte mit Strom versorgen. Auftraggeber ist der Energieversorger Castle Peak Power. Mit dem Auftrag aus Hongkong hat das Unternehmen nach eigenen Angaben dann weltweit 80 H-Maschinen verkauft. Über den Wert des Geschäfts wurde Stillschweigen vereinbart.

ROUNDUP: IBM mit weiterem Umsatzrückgang

ARMONK - Der starke Dollar und schwächelnde Verkäufe im traditionellen Computer-Geschäft haben dem IT-Riesen IBM zum Jahresende einen weiteren Umsatzrückgang eingebrockt. Die Erlöse sanken im vierten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um gut ein Prozent auf 21,8 Milliarden Dollar (20,5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

ROUNDUP: American Express verdient deutlich weniger

NEW YORK - American Express hat im vierten Quartal deutliche Abstriche machen müssen. Der Überschuss ging verglichen mit dem Vorjahreswert um acht Prozent auf 825 Millionen Dollar (774 Mio Euro) zurück, wie die US-Kreditkartenfirma am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erträge sanken um vier Prozent auf 8,0 Milliarden Dollar. Die Geschäfte litten unter dem starkem Dollar, der die Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung schmälert.

Ex-VW-Chef Winterkorn darf Aussage in Schadenersatzprozess verweigern

PADERBORN/WOLFSBURG - Der ehemalige VW -Konzernchef Martin Winterkorn muss nicht als Zeuge in einem Schadenersatzprozess zum Abgas-Skandal aussagen. Das Landgericht Paderborn räumte dem Ex-Manager am Freitag ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht ein, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Sofern diese Entscheidung nicht angefochten werde, müsse der ursprünglich in den Zeugenstand gerufene Winterkorn doch nicht in dem Verfahren erscheinen.

