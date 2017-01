Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--In der Großen Koalition wird weiter offen über die Verwendung der Budgetüberschüsse von 6,2 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr gestritten, mit denen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Schulden tilgen will.

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums kritisierte diesen Plan bei einer Pressekonferenz in Berlin und forderte, die Mittel für einen "Zukunftsfonds Digitalisierung" einzusetzen. Ministeriumssprecher Andreas Audretsch wies zudem Schäubles Argumentation zurück, die Mittel für Investitionen würden derzeit nicht abfließen. Das Betrachten einzelner Programme wie des Kommunalinvestitionsfonds sei "wenig hilfreich", denn es gebe andere Programme, deren Mittel sehr wohl gut abgeflossen seien.

Hingegen bekräftigte ein Sprecher Schäubles dessen Haltung. "Wir haben keinen Mangel an Sondervermögen und Rücklagen, diese sind gut gefüllt, müssen aber abgerufen werden", sagte Finanzministeriumssprecher Dennis Kolberg bei derselben Pressekonferenz. Schäuble halte daran fest, dass man in guten Zeiten Kredite tilgen sollte, die man in schlechten Zeiten aufgenommen habe - "und jetzt sind eben genau diese guten Zeiten".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) halte diesen Vorschlag für "vernünftig", bekräftigte ihr Sprecher Steffen Seibert. Nun müssten aber noch Gespräche darüber geführt werden, "insbesondere mit den Koalitionsfraktionen".

Fratzscher fordert Rücklage für Investitionen

Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hat hingegen eine "Vorfahrt für Investitionen" verlangt. Unterstützung für diesen Vorschlag kam von dem Ökonomen Marcel Fratzscher. "Alle Überschüsse müssen in eine Rücklage für Investitionen fließen", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu Dow Jones Newswires. Von dort könnten sie abfließen, wenn die Kapazitäten dafür wieder hochgefahren worden seien. Bereits nächstes Jahr werde es wieder ein Budgetdefizit geben, warnte Fratzscher.

Auch das Finanzministerium räumte für kommendes Jahr eine schwierigere Budgetsituation ein. Laut Finanzstaatssekretär Jens Spahn rechnet Schäubles Haus mit einem größeren Haushaltsloch als den bisher veranschlagten 5 Milliarden Euro. "Aufgrund der jüngsten Koalitionskompromisse kommen weitere Mehrausgaben und Mindereinnahmen dazu, so dass die derzeit noch ungedeckte Lücke um weitere Milliarden wächst", sagte Spahn dem Handelsblatt.

Ministeriumssprecher Kolberg wollte dies auf Nachfrage aber nicht beziffern und sagte, es gebe noch keine konkrete Zahl. "Im Moment läuft gerade die Aufstellung der Eckwerte zum Bundeshaushalt 2018 an", betonte er.

