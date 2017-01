Langjährige Teilnehmer des World Economic Forums (WEF) behaupten, dass sich die Welt immer genau anders entwickelt, als die globale Elite es bei ihrem jährlichen Brainstorming in Davos voraussagt.

Sollte das auch in diesem Jahr zutreffen, müssen wir uns nach dem Brexit und der Trump-Wahl in den USA auch in 2017 auf größere Überraschungen gefasst machen. Obwohl Spitzenpolitiker beim traditionellen Wirtschaftsausblick am letzten Tag des Forums alles taten, um ein wenig Optimismus zu verbreiten. Das mulmige Gefühl, das insbesondere viele Manager umtreibt, konnten sie damit nicht vertreiben.

"Wir haben zum ersten Mal seit vielen Jahren unsere Wachstumsrate nicht nach unten korrigieren müssen", verkündete stolz Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Der Fonds rechnet in 2017 mit einem Plus von 3,4 und im nächsten Jahr gar mit einem Zuwachs von 3,6 Prozent für die Weltwirtschaft. Nicht nur in Japan und der Eurozone laufe es besser, sagte Lagarde, vor allem in den USA hätten sich die Wachstumsaussichten verbessert. Die Französin führte den konjunkturellen Aufwind auf die vom neuen US-Präsidenten angekündigten Steuersenkungen und die geplanten ...

