Zahl des Tages:



73 Tonnen Tierfutter hat die Messe Berlin allein für die Tierhalle 25 bestellt. Pferde, Rinder und Ferkel bekommen unter anderem 13 Tonnen Mais- und 4 Tonnen Grassilage, 27 Tonnen Heu und 5,5 Tonnen Quetschhafer.



Zitat des Tages:



"Die Grüne Woche ist ein Seismograph für politische und gesellschaftliche Veränderungen rund um die Agrarbranche." Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV)



Folgende aktuelle News bieten wir Ihnen an:



- Eröffnungsfeier: Partnerland Ungarn läutet Grüne Woche ein - Ein Rundgang von Afghanistan bis Kenia - BMEL: Der intelligenten Verpackung gehört die Zukunft! - EU-Kommissar: Russland-Embargo kostete 5,2 Mrd. EUR - European Milk Board: Weniger Milch hilft Bauern aus der Krise - Regionalität hat viele Facetten - Bayern: Minister Brunner stellt Premiumstrategie vor - Grain Club: Ohne Präzisionslandschaft keine Ernährung - Agrarindustrie verreißt Gutachten pro Pflanzenschutzmittelsteuer - Verbraucherzentralen: Klartext bei Nahrungsergänzungsmitteln - Florfliegenseide soll Medizintechnik und Fahrzeugbau revolutionieren - Erlebnis-Bauernhof: Wie werden Tiere heute eigentlich gehalten? - Blumenhalle: Das Paradies ist Vielfalt für alle Sinne - IGA Berlin: 82 Tage bis zur Eröffnung - Das Partnerland Ungarn lädt in die Halle 10.2 ein - 30 Jahre Norwegen auf der Grünen Woche - Finnland feiert seinen 100. Geburtstag auf der Grünen Woche - Europa ist zum Hauptimporteur georgischer Weine aufgestiegen - Brandenburg mit Messejubiläum - Dialog Lebensmittel: Tägliche Kochshows - Auf der Landschaubühne brodelt das ländliche Leben - Weltpremiere für die Sauerbraten-Salami aus Eberswalde - Crowdfarming mit spanischen Apfelsinen - DiVin: Genießen wie ein Bundespräsident - Biohalle: Bühne frei für "Bio" - attraktives Live-Programm



