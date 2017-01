Lübeck (ots) - Exklusiv am 23. und 24. März 2017 bringen Till Lindemann und seine Band im furiosen Konzertfilm "Rammstein: Paris" die CineStar Kinos zum Beben - der Vorverkauf läuft.



Die gnadenlose Live-Energie der legendär-provokativen Band Rammstein muss man selbst erlebt haben! Für alle, die Till Lindemann & Co. bisher noch nicht leibhaftig auf der Bühne gesehen haben, und für alle, die Rammstein endlich einmal in der eigenen Stadt erleben wollen, bietet CineStar das perfekte Event: Am Donnerstag, den 23. März um 20:00 Uhr, und am Freitag, den 24. März 2017 um 22.45 Uhr, steht der Konzertfilm "Rammstein: Paris" auf dem Programm. Erhältlich sind die heiß begehrten Karten an der Kinokasse und online unter cinestar.de.



Ein Konzert der Band Rammstein als Film zu zeigen, ist eine außerordentlich schwierige Aufgabe. Den gewaltigen Sound, die Menge an visuellen Eindrücken, die Details und großen Gesten so einzufangen, dass auch die Kinozuschauer die Rammstein-Experience nachempfinden können: Wer das schaffen will, muss einerseits die unmittelbare Nähe zum Bühnengeschehen, andererseits den Blick aus der Totalen und gleichzeitig die Aufregung des Dabeiseins vermitteln. Zudem muss die Musik brachial gut klingen.



Der Konzertfilm "Rammstein: Paris" setzt hier einen neuen Maßstab. Während der "Made in Germany"-Tour drehte der gefeierte schwedische Regisseur Jonas Åkerlund im März 2012 bei zwei umjubelten Rammstein-Konzerten, die vor jeweils 17.000 Zuschauern im Palais Omnisports in Paris stattfanden. Der Film ist (mit 16 Songs aus dem gesamten Repertoire) nicht nur das bislang spektakulärste Bilddokument über die derzeit größte deutsche Rock'n'Roll-Band - er ist ein Meisterwerk des Musikkinos, das die Energie von Rammstein in ein einmaliges visuelles und akustisches Erlebnis fasst.



Folgende CineStar Kinos zeigen den Film "Rammstein: Paris" am 23. März um 20:00 Uhr und am 24. März 2017 um 22:45 Uhr, FSK 16, 96 Minuten:



Bamberg, Berlin (Cubix, Hellerdorf, Kulturbrauerei, Sony Center, Tegel, Treptower Park), Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Crimmitschau, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Erlangen, Frankfurt (ML, Metropolis), Frankfurt/Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz CineStar, Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock (Capitol, Lütten Klein), Saarbrücken, Siegen, Stade, Stralsund, Villingen-Schwenningen, Waren, Weimar, Wildau, Wismar, Wolfenbüttel



