Von Markus Fugmann

Steen Jakobsen hatte darauf hingewiesen (siehe dazu "Die USA unter Trump: Eine Wiederholung von Nixon? Und Nixons Frau sagte Trumps Präsidentschaft voraus!") dass unter Trump eine Art Wiederholung der Ära Nixon zu erwarten sei - Fokussierung auf den Binnenmarkt, der Dollar als zentrales Kampf-Feld etc. Wenn man einen kurzen Blick wirft in die Zeit unter Nixon, zeigt sich, dass die Themen Trumps und Nixons in der Tat deutliche, fast schon unheimliche Parallelen aufweisen!

US-Präsident Richard Nixon Foto: Oliver F. Atkins; Gemeinfrei

Da ist zunächst die mit allen anderen Partner-Ländern nicht abgestimmte Aufhebung der Bindung des Dollars an den Goldstandard, der das Bretton-Woods-System als zentrales Muster der Nachkriegszeit mit einem Schlag beendete. Nixon sagte damals (15. Juli 1971) in einer Fernsehansprache: "Wir müssen die Position des US-Dollar als eines Stützpfeilers der Währungsstabilität überall in der Welt schützen. In den letzten sieben Jahren kam es durchschnittlich jedes Jahr zu einer internationalen Währungskrise. Wer profitiert von solchen Krisen? Nicht der Arbeiter, nicht der Kapitalanleger, nicht die wahren Produzenten von Vermögenswerten. Die Gewinner sind die internationalen Geldspekulanten. Weil sie von Krisen leben, helfen sie mit, Krisen zu schaffen. In den letzten Wochen haben die Spekulanten einen Krieg mit allen Mitteln gegen den amerikanischen Dollar entfacht. Die Stärke der Währung einer Nation beruht auf der Stärke ihrer Wirtschaft - und die amerikanische Wirtschaft ist die bei weitem stärkste der ganzen Welt. Dementsprechend habe ich den Finanzminister beauftragt, die zur Verteidigung des Dollars gegen Spekulanten erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe Finanzminister Connally angewiesen, vorübergehend die Konvertibilität des Dollar in Gold oder andere Reservemittel auszusetzen, ausgenommen bei Beträgen und unter Bedingungen, die als im Interesse der Währungsstabilität und als im besten Interesse der Vereinigten Staaten liegend angesehen werden. […] Diese Maßnahme wird uns keine Freunde unter den internationalen Geldhändlern einbringen, aber unsere Sorge gilt in erster Linie den amerikanischen Arbeitern und einem fairen Wettbewerb überall auf der Welt. […] Ich bin entschlossen, dafür zu ...

