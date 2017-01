Klondex hat gestern Zahlen vorgelegt. Am Markt kamen die Zahlen nicht sio gut an. Für die Aktie ging es nach unten. Markus Bußler vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR kann die Reaktion der Märkte nicht ganz nachvollziehen. Bußler lobt unter anderem den starken Ausblick. In der kompletten Sendung spricht Bußler außerdem über Gold, Silber, Cameco, Goldcorp, Endeavour Mining, Endeavour Silver, Yamana Gold und Aurico Metals. Die Sendung finden Sie HIER.