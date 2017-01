München (ots) - Mit seiner Vereidigung ist Donald Trump 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wird seine Präsidentschaft die bisherige Weltordnung verändern? Inwieweit können EU und NATO noch auf den Partner USA setzen? Mit Sorge reagieren deutsche Entscheider in Politik und Wirtschaft auch auf Trumps Credo "America first". Doch wem würde Trump mit einer Politik der Abschottung wirklich schaden?



Zu Gast bei Anne Will:



Ursula von der Leyen (CDU), Bundesministerin der Verteidigung Günter Verheugen (SPD), ehem. EU-Erweiterungskommissar und Kommissar für Unternehmen und Industrie Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI) Michael Wolffsohn, Historiker Ralph Freund, Vizepräsident "Republicans Overseas Germany"



