DIE FOLGENDE ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME WKN ISIN BIS/UNTIL



9"AVAYA 12/19 REGS A18XTJ USU05258AD71 BAW/UFN

10,5"AVAYA 13/21 REGS A1HG89 USU05258AE54 BAW/UFN

7"AVAYA 11/19 REGS A1GMK8 USU05258AC98 BAW/UFN