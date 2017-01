Schinznach-Bad (ots) -



Die AMAG schliesst das herausfordernde letzte Jahr mit einem

konsolidierten Umsatz von 4,55 Mia. Franken ab. Die Marken

Volkswagen, SKODA, SEAT und VW Nutzfahrzeuge konnten ihre

Marktanteile auf Vorjahresniveau - dank anhaltendem Kundenvertrauen

in Produkte und Service - halten oder steigern. Im neuen Jahr legt

die AMAG den Fokus auf die Veränderungen auf dem Markt und startet

mit einem neuen Geschäftsbereich für neue Mobilitätsformen.



Rückblickend war die AMAG 2016 mit einigen Herausforderungen

konfrontiert. Dennoch konnte ein sehr solides Ergebnis erreicht

werden. Der konsolidierte Umsatz der AMAG Gruppe beträgt 4,55 Mia.

Franken, 150 Mio. Franken mehr als im Vorjahr. Aktuell arbeiten 5'573

Mitarbeitende in der AMAG Gruppe. Im letzten Jahr hat die AMAG somit

213 neue Arbeitsplätze geschaffen.



Veränderungen der Branche



Die Branche ist in Veränderung, neue Technologien, neue

Mobilitätsbedürfnisse und die Digitalisierung werden auch das

klassische Automobilgeschäft mittelfristig sehr stark verändern. Die

Sharing Economy gewinnt mehr an Aufwind, gerade bei den jungen

Erwachsenen. Die AMAG als Automobilhandelsunternehmen will hier eine

aktive Rolle spielen, deshalb wird 2017 ein neuer Geschäftsbereich

aufgebaut, der sich ausschliesslich um Digitalisierung und neue

Mobilitätsformen kümmern wird. Die Beteiligungen an Catch a Car und

Sharoo sind erste Schritte in der Weiterentwicklung zum

Mobilitätsanbieter. Morten Hannesbo, CEO AMAG: «Egal, ob sich unsere

Branche schnell oder langsam verändert, sie wird sich verändern. Es

reicht heute nicht mehr, Bisheriges besser zu machen, man muss auch

Neues machen. Damit wir dies auch in Zukunft ohne Ablenkung vom

Tagesgeschäft tun können, starten wir jetzt mit einem neuen Team.»



Investitionen



Die AMAG plant stets langfristig und als umfassender

Mobilitätsanbieter. Auch das Kerngeschäft wird die AMAG für die

Zukunft stärken, deshalb investiert sie auch weiter in ihre

Standorte. Im 2016 wurden einige neue Garagenbetriebe eröffnet: die

AMAG Solothurn (VW und SKODA) in Zuchwil, das VW Nutzfahrzeuge Center

in Givisiez, die neue AMAG Villeneuve in Noville (SKODA), AMAG

Coldrerio (SKODA) sowie die AMAG Baden (Audi). In diesem Jahr folgen

die Eröffnungen der AMAG Schaffhausen (SKODA), der AMAG Etoy (VW,

Audi, SEAT, SKODA, VW NF), der AMAG Frauenfeld (SKODA), des AMAG

Carosserie Centers Lengwil und der AMAG Dulliken. Und in Buchrain und

Genf Petit-Lancy starten grosse Neu- und Umbauarbeiten.



Preisgekrönte Ausbildung von Lernenden



Die AMAG ist seit ihrer Gründung ein nachhaltiges Unternehmen. Für

die allgemeine Öffentlichkeit sichtbar wurde dies 2016 vor allem im

sozialen Bereich. Im November wurde die AMAG mit dem Nationalen

Bildungspreis für ihre langjährigen Bestrebungen im Bereich der

Berufsausbildung ausgezeichnet. Der Preis wurde erstmals gemeinsam

von der Hans Huber Stiftung und der Stiftung FH SCHWEIZ verliehen.

Für die AMAG ist es mit jährlich über 700 Lernenden (rund 13% aller

Mitarbeitenden) und somit als eine der grössten Ausbildungsstätten

der Schweiz wichtig, vielen Jugendlichen die Möglichkeit für den

Einstieg in die Berufswelt bieten zu können.



Jahresergebnisse 2016



Gesamthaft wurden in der Schweiz im Jahr 2016 317'318

Personenwagen neu zugelassen (-2,0% ggü. Vorjahr). Die Marken

Volkswagen, SKODA, SEAT und Volkswagen Nutzfahrzeuge konnten die

Marktanteile halten oder steigern, einzig Audi verzeichnete ein

kleiner Rückgang. Insgesamt wurden 92'920 Personenwagen der

«AMAG»-Marken (-3,1%) bei einem Marktanteil von 29,3% (-0,3%) in der

Schweiz zugelassen. Dazu kommen 6'894 leichte Nutzfahrzeuge von VW

Nutzfahrzeuge und 11 von SKODA.



Die AMAG First AG schliesst das Jahr mit 1'594 Neuzulassungen der

Marke Porsche. Bentley Zug hat im letzten Jahr 22 Neuwagen verkauft.



Dank sorgfältigen und geeigneten Lenkungsmassnahmen ist es der

AMAG mit ihren Marken auch 2016 gelungen, die CO2-Vogaben von 130g/km

zu unterschreiten (eigene Hochrechnung).



Die AMAG Leasing AG hat im letzten Jahr mit 50'309 Neuverträgen

erneut zulegen können (+ 1,6% ggü. Vorjahr) und schliesst das Jahr

2016 erfolgreich mit total 137'779 aktiven Leasingverträgen ab (+

5,5% ggü. Vorjahr).



Zu den Ergebnissen des Jahres 2016 meint Morten Hannesbo, CEO der

AMAG: «Das Jahr 2016 war für den Automarkt und vor allem auch für uns

ein herausforderndes Jahr. Die Bewältigung des Dieselthemas hat uns

im letzten Jahr sehr beschäftigt. Wir können deshalb sehr zufrieden

sein mit den Ergebnissen. Dies dank den exzellenten Leistungen

unserer Händler und Servicepartner. Vor allem aber bin ich unseren

Kundinnen und Kunden für die Treue und das Vertrauen in unsere Marken

sehr dankbar!»



