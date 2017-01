Donald Trump wird als 45. Präsident der USA ins Amt eingeführt. Am Freitagvormittag gab es Rangeleien bei Protesten. 900.000 Menschen werden in Washington erwartet - so viel wie nie zuvor. Die Ereignisse im Überblick.

Wenige Stunden vor der Amtsübergabe haben US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle das Ehepaar Trump im Weißen Haus empfangen. Donald und Melania Trump kamen aus der Kirche St. John, wo sie den offiziellen Teil des Tages mit einer Messe begonnen hatten. Trump trug einen schwarzen Anzug mit roter Krawatte, Melania war ganz in leuchtendes Himmelblau gewandet.

Die Märkte vor Trumps Vereidigung

Die Wall Street hat im Plus eröffnet. Die Anleger hofften auf mehr Klarheit über Trumps Versprechen von Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturprogrammen, die in den vergangenen Wochen die US-Börsen auf Rekordhöhen getrieben haben. "Alle Augen werden auf Inhalt und Art der Antrittsrede gerichtet sein", erklärte Aktienstratege Hans Redeker von der Großbank Morgan Stanley. "Je präsidialer die Rede herüberkommt, umso besser ist das für die Märkte." Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg in den ersten Minuten 0,5 Prozent auf 19.836 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,5 Prozent auf 2275 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 0,6 Prozent auf 5572 Punkte.

Dem Dax hingegen hat die anstehende Amtseinführung keinen ...

