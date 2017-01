Bad Marienberg - Mehr Finanzierungsquellen für europäische Unternehmen, um die Investitionen in der EU anzukurbeln - das ist das Ziel der Kapitalmarktunion, die die EU-Kommission im Herbst 2015 auf den Weg gebracht hat. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäische Kommission: Wie die verschiedenen Teile des Aktionsplans für die Kapitalmarkt umgesetzt werden und wie sie angesichts neuer Herausforderungen ergänzt oder erweitert werden sollen, will die Kommission in ihrer heute (Freitag) veröffentlichten öffentlichen Konsultation wissen.

