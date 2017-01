Begleitet von Protesten ist am Freitag die finale Phase der Amtsübergabe des bisherigen US-Präsidenten Barack Obama an den künftigen US-Präsidenten Donald Trump angelaufen. Trump und Obama kamen im Weißen Haus zusammen und stiegen gemeinsam in das "The Beast" genannte Fahrzeug, um zum Kapitol zu gelangen, wo kurz vor 12 Uhr Ortszeit der Amtseid abgelegt werden soll.

Unterdessen lieferten sich Sicherheitskräfte im Innenstadtbereich von Washington Rangeleien mit Protestlern. Auf Fernsehbildern waren schwarz vermummte Personen zu sehen, die Scheiben einschmissen und Mülltonnen umwarfen, um ihrem Unmut über die bevorstehende Präsidentschaft Trumps Ausdruck zu verleihen.