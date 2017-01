FMW-Redaktion

Was kaufen, was verkaufen die Fondsmanager dieser Welt? Darüber gibt es Daten der Firma EPFR Global, die dann regelmäßig von Bank of Amerika Merill Lynch ausgewertet werden. Und diese Daten erklären, warum es vor allemmit der Trump-Rally nicht mehr weiter gegangen ist seit Weihnachten. Mithin warum der Dow Jones es nicht schaffte, die 20.000er-Marke zu erklimmen!

Und der wichtigste Grund ist: die internationalen Fondsmanager ziehen seit vier Wochen Geld aus US-Aktien ab, alleine in der letzten Woche 2,5 Milliarden Dollar. Dagegen flossen in der letzten Woche viele Gelder an den japanischen Aktienmarkt (2,5 Milliarden Dollar), gesucht waren auch russische Aktien. Global gesehen flossen damit 1,7 Milliarden frische Gelder in den Aktienmarkt - nur eben nicht in die USA und nach Europa!

In der letzten Woche flossen dagegen auch Gelder ab aus europäische Aktien (700 Millionen Dollar; größter Abfluß seit sechs Wochen), während Emerging ...

