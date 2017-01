Mainz (ots) - ZDFneo-Programmänderung



Woche 08/17 Samstag, 18.02.



Bitte Programmänderung beachten:



5.25 Kessler ist... Dunja Hayali (vom 15.9.2016)



5.55 Verrückte Natur -6.40 (vom 28.6.2015)



(Die Sendung "Verrückte Natur" vom 5.7.2014 entfällt.)



Sonntag, 19.02.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



6.40 Verrückte Natur (vom 5.7.2015)



7.25 Terra X Der sechste Sinn der Tiere (vom 20.6.2015)



8.10 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Himalaya: Die Macht des Mythos (vom 4.12.2016)



8.55 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Rocky Mountains - Schicksal eines Kontinents (vom 3.2.2016)



9.40 Terra X Herman, der Apache Ein Deutscher unter Indianern (vom 24.2.2016)



10.20 Terra X Pyramiden in Amerika Die Kultbauten der Indianer (vom 27.9.2010)



11.05 Terra X Troja ist überall - Der Siegeszug der Archäologie Das Rätsel von Machu Picchu (vom 22.3.2010)







11.50 Terra X Troja ist überall - Der Siegeszug der Archäologie Das Wunder am Indus (vom 21.4.2010)



12.35 Terra X Sturm über Europa (1) Kimbern und Teutonen (vom 15.11.2010)



13.20 Terra X Sturm über Europa (2) Varusschlacht und Gotensaga (vom 16.11.2010)



14.00 Terra X Sturm über Europa (3) Der Kampf um Rom (vom 17.11.2010)



14.45 Terra X Sturm über Europa (4) Die Erben des Imperiums (vom 22.5.2011)



15.30 Die glorreichen 10 Die größten Angeber der Geschichte (vom 24.1.2015)



16.15 Die glorreichen 10 Die größten Heldinnen der Geschichte (vom 31.1.2015)



17.00 Gätjens großes Kino



(Die Sendung "Verrückte Natur" vom 26.6.2015 wurde auf Samstag, 18.02.2017, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen.)



