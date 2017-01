Liebe Leser,

Daimler vermeldet erneut Rekordzahlen für sein Carsharing-Projekt car2go. Bei den Vermietungszahlen erreichte man 2016 ein Plus von 21 % im Vergleich zum Vorjahr. Aber ganz so rosig, wie uns das Management glauben lassen will, ist die Lage beim hippen Mietwagengeschäft dann doch nicht.

2,2 Mio. Neukunden

Zunächst zu den Zahlen: 2016 wurde weltweit 22 Millionen Mal ein Wagen von car2go angemietet. Das Unternehmen setzt derzeit rund 14.000 Fahrzeuge ein. Die ...

