Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bramsche (pta018/20.01.2017/17:04) - Bramsche, 20. Januar 2017. Die Gebr.

Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche, gibt hiermit bekannt, dass zu der kommenden

Anleihegläubigerversammlung am 24. Januar 2017 zu dem (einzigen)

Tagesordnungspunkt 1 seitens eines Anleihegläubigers ein Gegenantrag angekündigt

wurde.



Nach dem angekündigten Beschlussvorschlag des Anleihegläubigers soll der

Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger ermächtigt werden, in der

Insolvenzgläubigerversammlung der Durchführung einer übertragenden Sanierung der

Gesellschaft auf der Basis eines bestimmten Angebots eines potentiellen

Investors zuzustimmen. Die Gesellschaft hatte am 19. Januar 2017 in einer Ad-hoc

Mitteilung darüber informiert, dass ihr insgesamt drei Angebote potentieller

Investoren vorliegen. Der Anleihegläubiger schlägt vor, den Gemeinsamen

Vertreter zu ermächtigen, das in der Ad-hoc Mitteilung als Angebot 1 bezeichnete

Angebot weiter zu verfolgen, welches die Zahlung eines Kaufpreises (d.h. einen

in Geld zu leistenden Zufluss zur Insolvenzmasse vor abzulösenden Drittrechten

und zu zahlenden Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten) in Höhe von EUR

18,5 Mio. vorsieht.



Der Gegenantrag und seine Begründung ist auch unter der folgenden

Internetadresse der Gesellschaft abrufbar:



http://www.sanders.eu/anleihe/glaeubigerversammlung-januar-2017/



Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Anleihegläubiger, die von der

Möglichkeit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Emittentin

Gebrauch machen möchten oder dies bereits getan haben, dem Stimmrechtsvertreter

der Emittentin auch hinsichtlich des Gegenantrags eine Weisung erteilen müssen.

Ein entsprechend aktualisiertes Vollmachtsformular für die Stimmabgabe durch den

Stimmrechtsvertreter der Emittentin ist unter der vorgenannten Internetadresse

abrufbar.



Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche



Bramsche, den 20. Januar 2017



Über die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten

Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale

Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und Bettdecken. Zu

bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden, gehören CLIMABALANCE®,

ProPilo® und Künsemüller. Sanders mit Sitz im niedersächsischen Bramsche fertigt

mit mehr als 600 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Ukraine

für den Großhandel, Fachhändler und Warenhäuser, Möbelmärkte, Discounter

sowie die Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist

Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes der

Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in

Deutschland. Sanders ist seit Oktober 2013 mit einer 5-jährigen Anleihe im Entry

Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(Börsenkürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9).



Kontakt:

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Maschstraße 2

49565 Bramsche

Internet: www.sanders.eu



Ansprechpartner Standortpresse

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Peter Andres

Tel.: +49 (0) 5461 804 201

Fax: +49 (0) 5461 804 96 201

E-Mail: pandres@sanders.eu



Ansprechpartner Finanzpresse

B B G

Klaus-Karl Becker

Tel.: +49 (0) 172 61 41 955

E-Mail: kkb@b-bg.de



(Ende)



Aussender: Gebr. Sanders GmbH und Co. KG

Adresse: Maschstraße 2, 49565 Bramsche

Land: Deutschland

Ansprechpartner: KLaus-Karl Becker

Tel.: +49 172 61 41 955

E-Mail: kkb@b-bg.de

Website: www.sanders.eu



ISIN(s): DE000A1X3MD9 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Primärmarkt in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1484928240515



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2017 11:04 ET (16:04 GMT)