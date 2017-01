FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt hat sich der Renditeanstieg am Freitag fortgesetzt. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten am Abend mit 0,42 Prozent und damit fast 0,05 Prozentpunkte höher als am Donnerstag. Im Gegenzug fielen die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,48 Prozent auf 162,25 Punkte.

Anfängliche Gewinne konnten weder Bundesanleihen noch andere Staatspapiere im Euroraum halten. Zwischenzeitlich hatten Aussagen von Janet Yellen, Präsidentin der US-Notenbank Fed, die Kurse beflügelt. Die Fed sei nicht zu spät dran, um die Inflation im Zaum zu halten, hatte sie am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Rede an der Universität Stanford gesagt.

Ereignis des Tages ist die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Analysten und Anleger warten gespannt darauf, ob sich Trump konkret zu seinen wirtschafts- und finanzpolitischen Plänen äußern wird. Kurz nach seiner Wahl im November hatten seine Wahlversprechen für starken Auftrieb an den Finanzmärkten gesorgt. Anleger verbinden die erwarteten Steuersenkungen, Ausgabenerhöhungen und Deregulierungen mit einem höheren Wirtschaftswachstum. Ökonomen warnen jedoch vor Wohlstandsverlusten, falls Trump den Freihandel beschränkt./bgf/he

ISIN DE0009652644

AXC0164 2017-01-20/17:47