RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl will sich nicht auf ein Saisonziel für den Fußball-Bundesligaaufsteiger festlegen. "Wir haben zwar momentan sechs Punkte Vorsprung vor dem Tabellendritten", sagte der Coach der Sachsen dem "Spiegel", es sei aber "auch klar, dass wir unseren Platz nicht kampflos hergeben wollen".

Er könne "jetzt noch nicht sagen, was sich am Saisonende als Erfolg anfühlt". Eine mögliche Qualifikation zur Champions League käme jedenfalls für Leipzig in diesem Jahr nicht zu früh, so Hasenhüttl. "Ich habe noch nie gehört, dass sportliche Erfolgserlebnisse der Entwicklung einer Mannschaft abträglich wären." Allerdings sei man in Leipzig "nicht so vermessen zu denken, wir könnten ganz locker so weitermarschieren. Wir sind die jüngste Mannschaft der Liga und die mit der wenigsten Erfahrung", betonte der RB-Trainer.

"Und es wird eher schwieriger als einfacher. Die Mannschaften kennen uns jetzt. Aber wir haben keine Angst."