Im vergangenen Jahr war die Inflationsrate in Venezuela so hoch wie noch nie. Laut vorläufigen Daten lag der Anstieg der Verbraucherpreise bei rund 800 Prozent. Die Südamerikaner kämpfen mit wirtschaftlichen Problemen.

