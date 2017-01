Deutschland zählt bei den Waffenexporten zu den Top-Exporteuren der Welt. Doch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat die Zahlen deutlich nach unten gedrückt. Das kommt ihm Wahljahr ziemlich gelegen.

In den letzten Jahren war es einer der unangenehmen Termine für Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD): Alle halbe Jahre wieder muss er Zahlen zu Rüstungsexporten vorlegen. Und meist war der Wert der exportierten Güter dann wieder einmal gestiegen. Nicht so an diesem Freitag. Stolz verkündete am Nachmittag das Wirtschaftsministerium die vorläufigen Zahlen für 2016: "Rüstungsexportgenehmigungen sinken um eine Milliarde Euro" - dank der "restriktiven und verantwortungsvollen Rüstungsexportpolitik", so die Verlautbarung.

Statt der rekordhohen Summe von 7,86 Milliarden Euro des Jahres 2015 erreichten die Exporte im letzten Jahr nur mehr eine Höhe von 6,88 Milliarden Euro. Überraschend gering ist die Summe auch deshalb, weil das Ministerium noch im Halbjahresbericht 2016 eine Summe von vier Milliarden Euro gemeldet hatte. ...

