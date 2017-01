ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aktienkurse in Zürich haben sich zum Wochenausklang kaum bewegt. Teilnehmer sprachen von einer verstärkten Zurückhaltung im Vorfeld der Antrittsrede des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Abend. Nach den Vorschusslorbeeren der vergangenen Wochen ging die Sorge um, Trump könnte nicht halten, was die Börsen mit der Rally seit seinem überraschenden Wahlsieg bereits vorweggenommen hatten.

Dass Trump in seiner Antrittsrede für mehr Klarheit sorgen würde, war allerdings eher nicht zu erwarten, hieß es aus dem Handel. In seiner Ansprache werde er wohl vor allem seine große Vision für die USA darlegen, vermutete die Commerzbank. Der SMI gewann 2 Punkte auf 8.275 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 71,57 (zuvor: 47,73) Millionen Aktien.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigten sich am letzten Handelstag der Woche die Bankenwerte. Während es für die Aktie der CS Group 1,0 Prozent nach oben ging, schlossen die Papiere der UBS 0,5 Prozent im Minus. In der nächsten Woche werden die Anleger auch verstärkt auf Unternehmenszahlen schauen. Am kommenden Freitag wird die UBS über die Entwicklung im Jahr 2016 berichten. Bereits am Donnerstag legt Novartis die Ergebnisse für das vierte Quartal vor. Die Novartis-Aktie gab um 0,3 Prozent nach.

January 20, 2017

