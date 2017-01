US-Präsident Donald Trump ist im Amt. Um Punkt 12 Uhr US-Ostküstenzeit (18 Uhr deutscher Zeit) legte Trump seinen Amtseid ab, im gleichen Moment begann die Amtszeit des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

In seiner folgenden Ansprache dankte er zunächst seinem Vorgänger Obama, dieser sei im Rahmen der Amtsübergabe "ausgezeichnet" gewesen. Anschließend griff Trump jedoch unmittelbar das "Establishment" an. Dieses habe sich in der Vergangenheit selbst beschützt, jedoch nicht die Bevölkerung. "Das alles ändert sich in diesem Moment. Dieser Moment gehört euch", so der US-Präsident.

Dieser Tag werde künftig als der Tag gelten, an dem die Menschen wieder die Kontrolle über das Land übernommen hätten. Jede Entscheidung werde daran gemessen, ob sie den US-Arbeitern und Familien diene, dazu gehöre auch der Schutz der Grenzen. Beifall bekam Trump aus dem Publikums, während die hochrangigen Gäste auf der Bühne teilweise mit versteinerten Mienen zuhörten, darunter auch seine Amtsvorgänger.

So war der 39. US-Präsident Jimmy Carter anwesend, der 42. US-Präsident Bill Clinton mit seiner Frau Hillary, die als direkte Gegenkandidatin gegen Trump verloren hatte, der 43. US-Präsident George W. Bush und der 44. US-Präsident Barack Obama. Lediglich der 41. US-Präsident George Bush senior blieb der Zeremonie als einziger noch lebender Amtsvorgänger fern, er liegt mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Eine Stunde vor der Amtsübergabe kam es in Washington zu gewaltsamen Protesten. Schwarz vermummte Protestler versuchten, Scheiben eines Schnellrestaurants einzuwerfen und kippten Mülltonnen um.

Es kam zu Rangeleien mit Sicherheitskräften.