Washington - Donald Trump ist neuer Präsident der USA. Er wurde am Freitagmittag Ortszeit auf den Stufen des Kapitols vor vereidigt. Die Vereidigung des 70-jährigen Trump nahm der Oberste Richter der USA, John Roberts vor. Zuvor war der 57-jährige Mike Pence von Clarence Thomas, Richter am Obersten Gerichtshof der USA, zum Vize-Präsidenten vereidigt worden. Hier können Sie im Live-Stream das Geschehen vor Ort live mitverfolgen.

Die Vereidigungszeremonie für Donald Trump beim Kapitol in Washington wurde eingeleitet von Missouris republikanischem Senator Roy Blunt, gefolgt von Gebeten von Religionsvertretern. New Yorks demokratischer Senator Charles Schumer, Minderheitsführer im Senat, appellierte in einer Rede für eine friedvolle Machtübergabe und Wahrung der Grundfreiheiten. Dann folgten die Vereidigungen von Pence und Trump.

Im Anschluss an die Vereidigungszeremonie ...

