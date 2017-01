Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Kurz vor dem Beginn der Amtseinführung von Donald Trump als 45. Präsident der USA geht es an der Wall Street leicht nach oben. Es wird mit Spannung auf die erste Rede Trumps als neuer US-Präsident gewartet. Für den Dow-Jones-Index geht es um 0,5 Prozent auf 19.831 Punkte nach oben, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,4 Prozent zu. Etwas Unterstützung kommt dabei auch von den steigenden Ölpreisen.

Nach den Vorschusslorbeeren an den Aktienmärkten ging zuletzt immer mehr die Sorge um, Trump könnte nicht halten, was sich die Börsen erhofft haben. Jedoch sei die Furcht vor einer Korrektur nicht mehr so groß. Denn viele dieser mit der Wahl Trumps aufgesetzten Transaktionen am Aktienmarkt seien zuletzt bereits zurückgedreht worden, heißt es im Handel.

"Anleger achten bei der Trump-Rede auf Indikationen, an welcher Stelle die Wirtschaft auf seiner Prioritätenliste landet und welche politischen Veränderungen zuerst durchgeführt werden", sagt Marktstratege Colin Cieszynski von CMC Markets. Letztlich stünden nicht mehr Spekulationen über Trumps Politik im Fokus, sondern das, was er wirklich vorhabe oder eben auch nicht.

Markt spielt wieder US-Zinserhöhung

Am Devisen- und Rentenmarkt spielen Akteure wieder die Karte "Zinserhöhung in den USA". Während der Dollar etwas zur Stärke neigt, geraten die Notierungen an den Anleihemärkten unter Druck - die Renditen steigen. Der Euro kann sich aber vom Großteil seiner zwischenzeitlichen Verluste wieder erholen und geht aktuell mit 1,0679 US-Dollar um. Er liegt damit auf dem Niveau des Vorabends. Im Tageshoch hatte die Gemeinschaftswährung schon bei knapp 1,07 Dollar notiert.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt derweil weiter auf 2,51 Prozent - ein Aufschlag von vier Basispunkten. Anleger setzten darauf, dass Trump Einzelheiten zu seinem Infrastrukturprogramm verkündet, so Marktstimmen. Damit rücke die steigende Inflation wieder verstärkt in den Vordergrund.

Am Ölmarkt geht es seit einigen Tagen deutlich volatiler zu als bei Aktien. Zum Wochenschluss steigen die Preise. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 2,4 Prozent auf 52,60 US-Dollar. Der marktführende Februarkontrakt wird am Freitag letztmalig gehandelt. Brent legt um 2,7 Prozent auf 55,61 Dollar zu. Händler berichten von Signalen eines knapper werdenden Angebots, nachdem sich die Opec im Vorjahr zu Fördersenkungen durchgerungen hat. "Obwohl die Förderung außerhalb der Opec steigt, wird die Nachfragezunahme die Lagerbestände mit Beginn des Jahres reduzieren", heißt es beim Ölhändler PVM.

Steigende Dollarnotierungen und Zinserhöhungsfantasien belasten derweil den Goldpreis. Die Feinunze verbilligt sich um 0,1 Prozent auf 1.204 Dollar. Seit der Wahl Trumps hat das Edelmetall 6 Prozent eingebüßt.

Procter & Gamble gesucht - General Electric gemieden

Procter & Gamble ziehen um 3,7 Prozent an. Der Konsumgüterkonzern hat im zweiten Quartal beim bereinigten Gewinn sowie beim Umsatz besser als erwartet abgeschnitten. Zudem wartete das Unternehmen mit einem etwas optimistischeren Wachstumsausblick auf. Dagegen verlieren General Electric 1,8 Prozent. Der Mischkonzern verbuchte im vierten Quartal einen Gewinnrückgang. Die Ergebnisse bewegen sich in etwa im Rahmen der Erwartungen.

IBM steigen entgegen der vorbörslichen Indikation um 1,2 Prozent. Das IT-Unternehmen hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, wenngleich der Trend zu rückläufigen Umsätzen ungebrochen anhält. Skyworks Solutions verzeichnen einen Anstieg um 11,5 Prozent. Der Chiphersteller und Apple-Zulieferer hat nicht nur im vierten Quartal positiv überrascht, sondern auch einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Dollar angekündigt. American Express steigen nach anfänglichen Verlusten um 0,1 Prozent. Der Kreditkarten-Anbieter verfehlte in der abgelaufen Periode die Gewinnprognose, schnitt bei den Einnahmen aber besser ab.

Der Ölfeldausrüster Schlumberger hat im vierten Quartal zwar erneut einen Verlust ausgewiesen, doch die Kehrtwende scheint geschafft zu sein, heißt es aus dem Handel. Die Analysten von Stephens Research merken an, dass der Cashflow und die Aktienrückkäufe das Sentiment für die Aktie weiterhin stützen dürften und das vierte Quartal im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sei. Die Aktie fällt um 0,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.831,32 0,50 98,92 0,35 S&P-500 2.273,50 0,43 9,81 1,55 Nasdaq-Comp. 5.560,36 0,37 20,28 3,29 Nasdaq-100 5.066,60 0,31 15,43 4,17 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,20 -2,1 1,22 5 Jahre 1,97 1,2 1,96 7 Jahre 2,31 2,6 2,28 10 Jahre 2,51 3,5 2,47 30 Jahre 3,07 2,9 3,05 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0679 -0,10% 1,0690 1,0626 +1,5% EUR/JPY 122,8609 +0,29% 122,5096 122,44 -1,6% EUR/CHF 1,0733 +0,04% 1,0729 1,0726 +0,2% EUR/GBP 0,8659 +0,19% 0,8645 1,1595 +1,6% USD/JPY 115,06 +0,39% 114,61 115,19 -1,6% GBP/USD 1,2330 -0,29% 1,2366 1,2321 -0,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,60 51,37 +2,4% 1,23 -2,1% Brent/ICE 55,61 54,16 +2,7% 1,45 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,85 1.204,72 -0,1% -0,88 +4,6% Silber (Spot) 17,02 17,01 +0,0% +0,01 +6,9% Platin (Spot) 973,65 958,50 +1,6% +15,15 +7,8% Kupfer-Future 2,63 2,61 +0,7% +0,02 +5,0% ===

Kontakt zum Autor: thomas.rossmann@wsj.com

DJG/DJN/ros/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2017 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.