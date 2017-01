Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor der Amtsübernahme von Donald Trump im Weißen Haus sind die Kurse an Europas Börsen leicht gestiegen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 11.630 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um ebenfalls 0,3 Prozent auf 3.299 Zähler nach oben. Weder der Verfall von Optionen auf den Euro-Stoxx-50 bzw. den DAX setzten nachhaltige Akzente am Markt. Ein leicht positiver Impuls kam aus China, wo das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal etwas höher ausgefallen war als erwartet.

Im Vordergrund stand die Antrittsrede von Donald Trump nach Handelsschluss in Europa. Nach den Vorschusslorbeeren der vergangenen Wochen ging die Sorge um, Trump könnte nicht halten, was die Börsen mit der Rally seit seinem überraschenden Wahlsieg im November bereits vorweggenommen hatten. Dass Trump in seiner Antrittsrede hier für mehr Klarheit sorgen würde, war eher nicht zu erwarten. In diesem Umfeld agierten die meisten Akteure an den Märkten vorsichtig.

Trump-Rede dürfte keine konkreten Details enthalten

Am Devisenmarkt notierte der Euro zum Börsenschluss wenig verändert bei 1,0670 US-Dollar. Auch hier warteten die Anleger auf die Antrittsrede Trumps. Darin werde er wohl vor allem seine große Vision für die USA darlegen, vermutete die Commerzbank. Fragen, wie "wird es ein Konjunkturprogramm geben und wenn ja, welche Form und welches Ausmaß wird es annehmen? Wird er wirklich Strafzölle einführen. Wenn ja, welche Produkte, Industrien, Länder wird es treffen?" dürften unbeantwortet bleiben.

Unter Druck stand das Pfund Sterling. Es litt unter enttäuschend ausgefallenen britischen Einzelhandelsdaten. Im Dezember war der Umsatz zum Vormonat um 1,9 Prozent gefallen, während Analysten lediglich mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent gerechnet hatten. Das schürte Sorgen vor weiteren negativen Auswirkungen des Brexits auf die britische Konjunktur. Von über 1,2350 vor den Daten kam das Pfund auf 1,2330 Dollar zurück. Zwischenzeitlich fiel der Sterling-Kurs deutlicher.

Nach Etihad nun Abu Dhabi als Lufthansa-Interessent gespielt

Für die Lufthansa-Aktie ging es 2,7 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf einen Bericht in der Wirtschaftswoche verwiesen. Darin hieß es, der Staatsfonds von Abu Dhabi würde gerne 10 Prozent an der Lufthansa erwerben. Erst am Dienstag war es der Wettbewerber Etihad, dem ein solches Interesse nachgesagt worden war. Dieser hatte dies einen Tag später zurückgewiesen, worauf die Lufthansa-Aktie fast alle vorherigen Gewinne wieder einbüßte.

Grammer gewannen 3,6 Prozent. Cascade, ein Investmentvehikel der Hastor-Familie, hatte am Vortag ihr grundsätzliches Interesse an einer Aufstockung ihrer Beteiligung bekannt gemacht. Cascade hatte die Beteiligung an dem Autozulieferer im Dezember auf über 10 Prozent ausgebaut. Warburg sah sich in der Überzeugung bestätigt, dass die Hastor-Familie - aus welchen Gründen auch immer - ihren Einfluss bei Grammer ausbauen möchte.

Dürr stiegen um 2,7 Prozent, nachdem Kepler Cheuvreux die Aktien auf die Kaufliste genommen hatte. Compugroup gewannen mit einer Kaufempfehlung der HSBC 2,2 Prozent. Dialog Semiconductor legten 1 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auf gute Geschäftszahlen und einen starken Ausblick von Skyworks Solutions - wie Dialog ein Zulieferer von Apple. Im SDAX fiel die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport nach einer ersten Indikation zum Geschäftsverlauf um 3,2 Prozent zurück.

Deutsche Zehnjahresrendite auf höchstem Stand seit einem Jahr

Weiter steigende Renditen an den Anleihemärkten drückten auf Immobilienwerte. Die Rendite für 10-jährige US-Treasurys war zeitweise wieder über 2,50 Prozent gestiegen, die deutscher Bundesanleihen zog auf 0,42 Prozent an. Hintergrund war die Zinserhöhungsfantasie in den USA. Anziehende Marktzinsen werden vor allem für den Immobiliensektor negativ gesehen. Vonovia verloren 0,2 Prozent, Patrizia Immobilien 0,8 Prozent und Ado 0,7 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.299,44 +9,11 +0,3% +0,3% Stoxx-50 3.011,76 -1,19 -0,0% +0,0% Stoxx-600 362,58 -0,27 -0,1% +0,3% XETRA-DAX 11.630,13 +33,24 +0,3% +1,3% FTSE-100 London 7.198,44 -10,00 -0,1% +0,8% CAC-40 Paris 4.850,67 +9,53 +0,2% -0,2% AEX Amsterdam 485,98 +1,34 +0,3% +0,6% ATHEX-20 Athen 1.712,90 -11,35 -0,7% -1,6% BEL-20 Brüssel 3.588,53 -5,44 -0,2% -0,5% BUX Budapest 32.881,92 +172,84 +0,5% +2,8% OMXH-25 Helsinki 3.711,15 +18,68 +0,5% +0,8% ISE NAT. 30 Istanbul 101.342,67 +963,18 +1,0% +6,1% OMXC-20 Kopenhagen 891,71 -1,19 -0,1% +0,9% PSI 20 Lissabon 4.580,68 +20,97 +0,5% -1,7% IBEX-35 Madrid 9.380,10 +1,00 +0,0% +0,3% FTSE-MIB Mailand 19.479,46 -11,50 -0,1% +1,3% RTS Moskau 1.138,99 +2,37 +0,2% -1,2% OBX Oslo 632,79 +1,75 +0,3% +2,4% PX-GLOB Prag 1.209,99 -0,39 -0,0% +1,0% OMXS-30 Stockholm 1.525,49 +11,57 +0,8% +0,6% WIG-20 Warschau 2.006,01 -9,46 -0,5% +3,0% ATX Wien 2.684,83 +18,37 +0,7% +2,5% SMI Zürich 8.275,13 +2,05 +0,0% +0,7% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0684 -0,05% 1,0690 1,0626 +1,6% EUR/JPY 122,5721 +0,05% 122,5096 122,44 -1,8% EUR/CHF 1,0732 +0,03% 1,0729 1,0726 +0,2% EUR/GBP 0,8655 +0,14% 0,8645 1,1595 +1,5% USD/JPY 114,71 +0,08% 114,61 115,19 -1,9% GBP/USD 1,2344 -0,18% 1,2366 1,2321 +0,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,56 51,37 +2,3% 1,19 -2,2% Brent/ICE 55,43 54,16 +2,3% 1,27 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,46 1.204,72 +0,1% +1,74 +4,8% Silber (Spot) 17,02 17,01 +0,0% +0,01 +6,9% Platin (Spot) 975,35 958,50 +1,8% +16,85 +7,9% Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,2% +0,01 +4,4% ===

