Im Kampf gegen Cyberangriffe will die Bundesregierung eine Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) schaffen. Laut Innenministerium soll die Sicherheitsbehörde zügig eingerichtet werden.

Mit neuen technischen Werkzeugen will die Bundesregierung sich gegen Cyberangriffe wappnen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière kündigte dazu am Freitag die Einrichtung einer Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) an, die in München angesiedelt werden soll. ZITiS ist Bestandteil der Cyber-Sicherheitsstrategie und soll eine Forschungs- ...

