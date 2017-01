Lieber Leser,

der Euro konnte sich gegen den US-Dollar in den letzten fünf Wochen erholen, nachdem schon alle die Parität zum Greifen nahe sahen. Diese Erholung wurde zusätzlich, durch einige Aussagen vom noch zukünftigem US-Präsidenten Trump, unterstützt. Doch in dieser Woche hat sowohl FED-Chefin Yellen die Dollar-Stärke wieder in den Fokus gerückt, als auch EZB-Präsident Mario Draghi Erwartungen an eine weniger lockere Geldpolitik, gerade gerückt. Der Euro gab in Folge dessen wieder ...

