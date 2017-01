Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Große Koalition setzt Streit über Verwendung der Überschüsse fort

In der Großen Koalition wird weiter offen über die Verwendung der Budgetüberschüsse von 6,2 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr gestritten, mit denen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Schulden tilgen will. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums kritisierte diesen Plan bei einer Pressekonferenz in Berlin und forderte, die Mittel für einen "Zukunftsfonds Digitalisierung" einzusetzen.

Deutsche Rüstungsexporte 2016 um 1 Milliarde Euro gesunken

Deutschland hat im vergangenen Jahr die Exporte von Kriegsgerät deutlich gesenkt. Wie das Bundeswirtschaftsministerium auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, wurden Waffen im Wert von 6,88 Milliarden Euro in andere Länder geliefert. Im Jahr zuvor waren es noch 7,86 Milliarden, so dass die Ausfuhren von Panzern, Schiffen und Gewehren um 12,5 Prozent zurückgingen.

Fratzscher: Deutschlands goldene Jahre gehen zu Ende

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hat vor dem Ende des Wirtschaftsaufschwungs in Deutschland seit der Finanzkrise gewarnt. "Die goldenen Jahre gehen zu Ende", sagte Fratzscher im Gespräch mit Dow Jones Newswires.

Schäuble-Sprecher: IWF will sich weiter an Hilfen für Athen beteiligen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) rechnet mit einer Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Hilfsprogramm für Griechenland, nachdem IWF-Chefin Christine Lagarde gegenüber Schäuble eine entsprechende Absicht des Währungsfonds bekräftigt hat. Das sagte ein Sprecher Schäubles bei einer Pressekonferenz in Berlin und relativierte damit Annahmen, das Hilfsprogramm stehe vor dem Ende.

EZB/Coeure: Euro-Clearing in London nach Brexit "schwierig"

Der für Finanzmärkte zuständige EZB-Direktor Benoit Coeure hält ein Clearing von auf Euro lautenden Derivategeschäften in London nach einem "harten" EU-Austritt Großbritanniens nicht für unmöglich, aber für schwierig. Von Bedeutung ist das für die London Stocks Exchange (LSE), die mit der Frankfurter Börse fusionieren und die gemeinsame Holding in London ansiedeln will - außerhalb der EU.

Donald Trump als 45. US-Präsident vereidigt

Donald Trump ist als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Auf den Stufen des Kapitols in Washington legte Trump am Freitag seinen Amtseid ab. Anschließend dankte er in seiner Antrittsrede seinem "großartigen" Vorgänger Barack Obama, der acht Jahre lang an der Staatsspitze gestanden hatte. Trump versprach, "die Macht von Washington an das Volk" abzugeben.

Fed/Harker sieht drei Zinsschritte 2017

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, rechnet mit drei Zinserhöhungen der US-Notenbank im laufenden Jahr. Sollte die Wirtschaft auf Kurs bleiben, wären drei Schritte angemessen, sagte Harker, der dieses Jahr im zinsgebenden Offenmarktausschuss der Fed erstmals stimmberechtigt ist.

January 20, 2017

