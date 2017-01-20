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ANTRIM ENERGY INC0,0170,00 %
ASHANTI SANKOFA INC0,052+26,83 %
DRYSHIPS INC0,9650,00 %
INTRALINKS HOLDINGS INC11,969-1,99 %
UNICREDIT SPA2,677-1,54 %
VOLCANIC GOLD MINES INC0,289+3,58 %