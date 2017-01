The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.01.2017



ISIN Name



CA0019673064 AMI RES INC.

CA0372431027 ANTRIM ENERGY INC.

CA92863Q2045 VOLCANIC METALS CORP.

CY0104810110 BANK OF CYPRUS EO -,10

IT0004781412 UNICREDIT

MHY2109Q3096 DRYSHIPS INC. NEW DL-,01

US00850H1032 AGRIA CORP. ADR 1

US46118H1041 INTRALINKS HLDGS DL -,001