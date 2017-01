Köln (ots) - Die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen blicken mit Sorge auf die Übernahme des US-Präsidentenamtes durch Donald Trump. "Das durchgängige Bild zeigt Unsicherheit", sagte Ulf Reichardt, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Köln, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Die Wirtschaft braucht berechenbare Rahmenbedingungen - und jetzt wissen die Unternehmen nicht, was auf sie zukommt." Vor allem für Unternehmen, die in direkter Verbindung zu den USA stünden, sei die Unsicherheit besonders groß. Doch wappnen könne sich keiner, sagt Reichard. "Wir können nur abwarten."



