Straubing (ots) - Die Europäische Union, die Bundesregierung und auch die exportierenden Unternehmen tun gut daran, erst mal abzuwarten, was mit dem neuen US-Präsidenten wirklich auf sie zukommt. Trump ist kein Ideologe, er verfährt nach dem Kosten-Nutzen-Kalkül. Wirtschaftsgiganten wird Trump kaum links liegenlassen und die Zusammenarbeit einstellen, bringen sie letztlich doch Deals, Geld und Arbeitsplätze. Auch als Präsident kann er die weltweite wirtschaftliche Verflechtung nicht mit einem Fingerschnips ad acta legen, die auch den USA viel Wohlstand gebracht hat. Notfalls erinnern ihn seine Republikaner, die die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus halten, immer wieder daran. Auch wenn der Ton und die Konkurrenz im transatlantischen Verhältnis wohl rauer werden und dann starke Nerven vonnöten sind: An Handelskriegen dürfte auf beiden Seiten des Atlantiks wenig Interesse bestehen.



