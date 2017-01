Essen (ots) - Um die Polizei deutlich verstärken zu können, will FDP-Chef Christian Lindner die Beamtenlaufbahn dort "wieder für gute Realschüler öffnen". "Wir brauchen wieder einen Rechtsstaat, der die Menschen wirklich schützt vor Diebstahl, Einbrüchen und insbesondere vor Angriffen auf Leib und Leben", sagte Lindner im Interview mit der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Samstagsausgabe). Um dieses Ziel zu erreichen, so Lindner weiter, seien mehr Polizisten nötig: "Bundesweit reden wir da über eine Größenordnung von zirka 16 000 Beamten."



