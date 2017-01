Zum Auftakt des 17. Spieltages in der Bundesliga haben die Bayern am Freitag in Freiburg mit einem 2:1 gewonnen - auch wenn es lange nicht nach einem Sieg aussah. Die Freiburger waren furios in die Partie gestartet und hatten schon in 5. Minute den Führungstreffer durch Haberer erzielt.

Die Bayern brauchten länger um ins Spiel zu kommen, konnten aber in der 35. Minute schließlich doch verdient durch Lewandowski ausgleichen. Danach schwächelte der Rekordmeister immer wieder, in der 90. Minute war es erneut Lewandowski, der dann doch noch mit einem Weltklasse-Tor den Sieg klar machte. Wegen des späten Saisonstarts ist der erste Spieltag im neuen Jahr der letzte Spieltag der Hinrunde, die Rückrunde beginnt erst in der kommenden Woche.