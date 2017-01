Mit der Eröffnung des Standorts Frankfurt plant Österreichs Bank Austria in diesem Jahr eine Vertriebsoffensive in Deutschland. Vorstandschef Alois Steinbichler sieht gute Chancen für ein weiteres Wachstum.

Die Kommunalkredit Austria nimmt mit der Eröffnung des Standorts Frankfurt den deutschen Markt ins Visier. Österreichs Bank für Infrastruktur sieht durch den engen finanziellen Spielraum vieler Städte und Gemeinde sowie öffentlicher Einrichtungen gute Chancen für ein Wachstum. "Angesichts des engen finanziellen Spielraums der Kommunen bei gleichzeitig großen Investitionsbedarf in der Verkehrs-, Gesundheits- und Bildungsinfrastruktur glauben wir an gute Möglichkeiten in Deutschland", sagte Vorstandschef Alois Steinbichler dem Handelsblatt in Wien. Am 1. Februar beginnt Bernd Fislage, zuletzt bei der Deutschen Bank Leiter des globalen Asset-Finance-Geschäfts, als Vertriebsvorstand. Die Belegschaft im Vertriebsbereich soll um 20 Mitarbeiter vergrößert werden

Der deutsche Markt gilt als der zweitgrößte in Europa für die Kofinanzierung von öffentlichen Projekten. "Wir sehen Wachstumsmöglichkeiten in Deutschland, beispielsweise im Bereich von Energie, Umwelt und Verkehr. Schließlich ist der deutsche Markt nach Großbritannien der größte Markt für Finanzierungen von Infrastrukturprojekten in Europa", sagt Steinbichler.

Die in Wien ansässige Kommunalkredit Austria hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Die Bank für Infrastruktur musste 2008 vom österreichischen Staat notverstaatlicht werden, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Die milliardenschweren faulen Assets wurde in eine Bad Bank ausgelagert. 2015 wurde das Geldhaus schließlich im zweiten Anlauf an ein englisch-irisches Konsortium um den deutschen Investmentbanker Patrick Bettscheider verkauft. Der am Zürichsee im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...