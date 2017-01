US-Präsident Donald Trump hat am Freitagnachmittag in Washington die traditionelle Parade auf der Pennsylvania Avenue absolviert - vorbei an seinem eigenen Hotel, an jubelnden Anhängern aber auch an Protestlern. Am Rande der Parade waren Plakate zu sehen, die beispielsweise Trump mit einem Hakenkreuz zeigten.

Wie es bei den vergangenen Amtseinführungen üblich war, stieg auch der 45. US-Präsident zwischenzeitlich aus dem "The Beast" genannten Fahrzeug aus und lief einige Schritte, begleitet wurde er dabei von seiner Frau und seinem Sohn. Am Abend stehen noch drei Bälle auf dem Terminplan von Donald und Melania Trump.