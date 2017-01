Gewalttätige Trump-Gegner haben in der Washington randaliert und Sachbeschädigungen verursacht.

Bei Protesten gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington sind laut AFP dutzende Demonstranten festgenommen worden. Wegen Vandalismus und Sachbeschädigung seien rund 95 Menschen abgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei Auseinandersetzungen zwischen aggressiven Demonstranten wurden demnach zwei Polizisten verletzt.

They just lit this limo in front of The Washington Post on fire. Massive black smoke. inauguration pic.twitter.com/EiymUAteOk

- Tauhid Chappell (@TauhidChappell) January 20, 2017