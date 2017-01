Donald Trump hat als Präsident eine bemerkenswert radikale Rede gehalten. Seine Intention: Er will den Amerikanern wieder das Gefühl geben, eine Nation zu sein. (Vollständige Rede auf Deutsch)

Donald Trumps Antrittsrede im Wortlaut (Übersetzung DWN): Höchstrichter Roberts, Präsident Carter, Präsident Clinton, Präsident Bush, Präsident Obama, Amerikaner und an alle Menschen der Welt: Danke! Wir, die Bürger von Amerika, sind jetzt in einer großen nationalen Anstrengung vereint, um unser Land wieder aufzubauen und sein Versprechen für alle unsere Leute wieder herzustellen. Gemeinsam bestimmen wir den Verlauf von Amerika und der Welt für die kommenden Jahre. Wir stehen vor Herausforderungen. Wir sind mit Nöten konfrontiert. Aber wir werden die Arbeit erledigen. Alle vier Jahre versammeln wir uns an die Stufen, um die ordnungsgemäße und friedliche Machtübergabe zu vollziehen. Wir danken Präsident Obama und der First Lady Michelle Obama für ihre großzügige Hilfe während dieses Übergangs. Sie waren großartig. Die heutige Zeremonie hat jedoch eine ganz besondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...